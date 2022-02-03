Челябинск, 3 февраля, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Одного из жителей Миасса Челябинской области оштрафовали после комментария по поводу главы города Григория Тонких. Об этом пишут СМИ.

(сс) Алексей Петров Миасс

Комментарий гражданин оставил в социальной сети. Представители градоначальника сочли это оскорблением. В итоге мировой судья обязал мужчину оплатить штраф в размере пять тысяч рублей.

Решение пока не вступило в силу. Южноуралец собирается его обжаловать.