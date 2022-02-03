Берлин, 3 февраля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Берлин больше всего инвестирует в школьное образование среди всех федеральных земель Германии. Об этом сообщает 3 февраля немецкое издание Spiegel со ссылкой на Федеральное статистическое управление.

NEC Corporation of America Образование

Отмечается, что за год Берлин вложил в среднем 11 700 евро в обучение каждого учащегося в государственной школе. В первую тройку по этому показателю вошли также Гамбург (11 400 евро) и Бавария (9 600 евро).

В аутсайдерах оказались земли Мекленбург — Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн, где затраты на одного учащегося составляют в среднем 7500−7800 евро. Вместе с тем отмечается, что системы обучения, набор курсов и заработная плата также существенно разнятся в федеральных землях.

По предварительным данным, в 2020 году на обучение одного учащегося государственной школы из государственных бюджетов было потрачено в среднем 8500 евро, что примерно на 200 евро больше, чем годом ранее.

Сообщается, что порядка 6800 евро из указанной суммы составляют расходы на персонал. Оставшиеся 1700 евро муниципалитеты тратят на инвестиции и текущие расходы.