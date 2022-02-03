Киев, 3 февраля 2022, 19:07 — REGNUM Инициатива турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сделаться посредником между Москвой и Киевом на переговорах положительно воспринята украинским руководством. Об этом 3 февраля сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
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После переговоров в Киеве с турецким коллегой Зеленский сказал:
По его словам, Украине нужен мир, и Киев готов для этого «делать всё возможное, на всех площадках и во всех форматах».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев и Анкара договорились о расширении производства на Украине турецких беспилотников Bayraktar.
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