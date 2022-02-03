Лос-Анджелес, США, 3 февраля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Певица Мадонна раскрыла название биографического фильма о ней. Об этом 3 февраля пишет «Канобу».

Мадонна

Артистка опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото со сценарием картины. Как отмечает СМИ, на одном из листов было указано название фильма — Little Sparrow. Однако позже Мадонна закрыла эту страницу сценария эмодзи в виде сердца.

Добавим, что Мадонна работала над сценарием на протяжении нескольких лет, и в этом ей помогала Эрин Крессида Уилсон. Дата выхода проекта пока неизвестна.