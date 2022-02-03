Берлин, , 23:15 — REGNUM Несмотря на волну заражений штаммом коронавируса «Омикрон», ряд европейских стран последовательно отменяет ранее введённые ограничительные меры. Дебаты о смягчении ограничений набирают обороты и в Германии, с соответствующими заявлениями выступили 3 февраля премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и генеральный секретарь СвДП Бижан Джир-Сараи, сообщает Spiegel.

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В частности, Зёдер заявил о необходимости «предпринять последовательные начальные шаги» по снятию ограничений. В свою очередь, Джир-Сараи призвал выработать «стратегию смягчения ограничений с чётко определёнными шагами».

Вместе с тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не хочет следовать примеру соседних стран, таких как Дания. «После достижения пика заболеваемости могут быть приняты решения о смягчении мер. Но, к сожалению, мы ещё не достигли этого», — заявил он.

Ближайшие переговоры по данному вопросу между премьер-министрами федеральных земель и Олафом Шольцем запланированы на 16 февраля.