Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжаются работу первого этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая выведет потоки транспорта из Петербурга в восточном направлении. Ход работ обсуждался 3 февраля на встрече губернатора Александра Беглова с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщили в пресс-службе Смольного.

Nch-spb.com Участок магистрали

Первым участком, на котором ведутся работы по сооружению новой скоростной магистрали, является Витебская развязка. Согласно плану проекта, она соединит новую магистраль с Западным скоростным диаметром (ЗСД) на пересечении улиц Благодатная и Кубинская. На сегодняшний день на этом участке установили уже 11 опор, еще 25 находятся на разных этапах возведения.

В последующим участок развязки будет соединён с Витебским проспектом. Это планируют осуществить до конца марта 2022 года. К надвижке пролётного строения работники должны приступить, согласно плану, уже во II—III квартале 2022 года.

Строительство магистрали организовано правительством Петербурга совместно с банком ВТБ. Глава банка Андрей Костин отметил, что такое сотрудничество способствует развитию города, его экономики, а также повышает уровень жизни населения.

«Мы совместно ведём большую работу. Жители и гости города видят ее реальные результаты. Благодаря нашему взаимодействию Петербург растёт и развивается. Несмотря на сложное время, сегодня важно не отставать в принятии оперативных решений по нашим новым проектам», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.