Берлин, 3 февраля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Штормы, наводнения, лесные пожары, проливные дожди и засухи: экстремальные погодные явления нанесли экономический ущерб Европе за последние четыре десятилетия в размере около полутриллиона евро, передаёт 3 февраля немецкое издание Spiegel.

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Согласно анализу Агентства ЕС по окружающей среде EEA, Германия понесла наибольший экономический ущерб. В Федеративной Республике за период с 1980 по 2020 год он составил в общей сложности около 110 миллиардов евро.

По данным EEA, за тот же период общий ущерб в 27 странах ЕС, а также в Швейцарии, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Турции составил от 450 до 520 миллиардов евро.

«Примерно 3% всех экстремальных погодных явлений стали причиной добрых 60% всех экономических потерь», — пишет агентство.

При этом отмечается, что только от четверти до трети ущерба было застраховано. Число смертей от экстремальных погодных явлений за этот период составило от 85 000 до 145 000 человек.