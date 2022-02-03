Бразилиа, 3 февраля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил журналистам о намерении не обращать внимание на идеологические разногласия в ходе встречи с перуанским коллегой Педро Кастильо в амазонском городе Порту-Вельо. Об этом сообщает 3 февраля перуанский филиал El Comercio.

Marcelo Camargo/Agência Brasil Жаир Болсонару

«Это будет встреча в духе хороших отношений, которые мы должны иметь со всеми странами мира», — заявил Болсонару незадолго до прибытия Кастильо во дворец Рио-Мадейра, штаб-квартиру правительства штата Рондония, где будет проходить встреча президентов.

Болсонару является главным представителем крайне правых в Латинской Америке, однако он предпочел не проявлять враждебности к Кастильо, лидеру перуанских левых, пришедшему к власти в середине 2021 года.

Президент подчеркнул, что интерес Бразилии в отношениях со своими соседями и со «всем миром» заключается в том, чтобы иметь «наилучшие коммерческие отношения» .

По сообщениям министерств иностранных дел обоих стран, в ходе встречи Болсонару и Кастильо сосредоточатся, среди прочего, на вопросах дорожной инфраструктуры, торговли, доступа к рынкам и приграничного сотрудничества.

Бразилия и Перу имеют общую границу, которая простирается на 2822 километра, оборот взаимной торговли в 2021 году составил почти 4300 миллионов долларов.

Поездка Кастильо в Бразилию проходит в разгар политического кризиса на фоне растущего давления со стороны оппозиции, требующей отставки. 1 февраля в стране в третий раз за год сменилось правительство.