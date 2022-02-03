Берлин, , 22:54 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на заявление своего предшественника Герхарда Шрёдера, ранее выступившего с критикой требований Украины о поставках оружия, сообщает 3 февраля Spiegel.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

«Если я правильно понимаю конституционный режим Федеративной Республики Германии, есть только один федеральный канцлер, и это я, — заявил Шольц. — Я не просил у него совета, он мне его тоже не давал».

Напомним, ранее Герхард Шрёдер попал в заголовки немецких газет, обвинив правительство Украины в «бряцании оружием» и создании угрозы российско-украинского конфликта

Его высказывания вызвали критику со стороны ряда политиков. Так, лидер ХДС в Гамбурге Кристоф Плосс призвал лишить Шрёдера поста в Бундестаге, отметив, что «поведение Шрёдера возмущает и недостойно бывшего канцлера».