Берлин, , 22:26 — REGNUM Правительство Германии дистанцировалось от критики Израиля со стороны правозащитной организации Amnesty International, сообщает 3 февраля немецкое агентство Deutsche Welle.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«В связи с нынешним тревожным ростом антисемитизма в Европе каждый, кто борется за права человека, несет ответственность за то, чтобы не поощрять это явление невольно», — заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ.

Он отметил, что правительство Германии «отвергает такие термины, как апартеид, а также однобокую направленность критики в отношении Израиля».

При этом представитель внешнеполитического ведомства указал, что немецкие власти сами неоднократно критиковали политику Израиля

В частности, по его словам, Германия выступает против расширения строительства поселений на оккупированных палестинских территориях и будет продолжать выступать за решение о создании двух государств. Некоторые действия, такие как снос и выселение из палестинских домов на оккупированных территориях, Берлин также рассматривает как нарушение международного права.

«Мы не только рассматриваем критические моменты напрямую с нашими израильскими партнерами, но и публично комментируем их», — заявил чиновник.