Берлин, , 21:19 — REGNUM Архиепископ Мюнхена Рейнхард Маркс высказался за отмену положения, запрещающего священникам жениться. Об этом сообщает 3 февраля немецкое издание Spiegel.

Рейнхард Маркс

«Для некоторых священников было бы лучше, если бы они были женаты», — заявил кардинал в интервью Süddeutsche Zeitung.

Он отметил, что не может представить общую отмену безбрачия как «образа жизни Иисуса», но предложил задаться вопросом о том, следует ли воспринимать это «как основное требование для каждого священника».

«Для всех было бы лучше создать одинаковые возможности, и для холостых и женатых священников, — сказал Маркс. — Речь идет не только о сексуальных мотивах. Некоторым священникам жилось бы проще, потому что они не были бы одиноки».

Архиепископ охарактеризовал безбрачный образ жизни как «ненадежный». Однако на вопрос о том, видит ли он связь между безбрачием священников и сексуальным насилием над детьми, Маркс ответить не смог.