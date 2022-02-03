Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Сервис Start объявил о разработке мини-сериала по роману Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом 3 февраля пишет Variety.

Георгий Тараторкин в роли Родиона Раскольникова в фильме Льва Кулиджанова «Преступление и наказание» (1969)

Режиссёром восьмисерийного шоу выступит Владимир Мирзоев («Топи»). «Эта новая адаптация романа предлагает новые перспективы и интерпретации классической истории. Это не только история Родиона Раскольникова, но и история его сестры Дуни», — поделился Мирзоев.

Добавим, что действие сериала будет происходить не в 19 веке, как в романе, а в современном Санкт-Петербурге. Дата выхода проекта пока неизвестна.

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