Фрязино, Московская область, , 18:57 — REGNUM Пожар произошёл на мебельной фабрике в городе Фрязино Московской области, сообщает 3 февраля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар 61.mchs.gov.ru

По их данным, огнём охвачено всё здание фабрики, площадь пожара составляет около семи тысяч квадратных метров.

Не исключается угроза перекидывания огня на соседние строения.

На данный момент известно, что до прибытия пожарных из здания были эвакуированы восемь человек.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

О пострадавших информации нет.

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