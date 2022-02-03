Берлин, , 20:08 — REGNUM Постоянная комиссия по вакцинации Германии (Stiko) готовит рекомендацию о том, имеет ли смысл введение четвёртой дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщает 3 февраля немецкое издание Spiegel.

Германия (сс) Hans

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«Последние данные из Израиля показывают, что четвёртая доза может обеспечить незначительную защиту от инфекции и заметную защиту от серьёзного заболевания», — заявил глава экспертной группы Томас Мертенс газетам Funke Media Group.

Он пообещал, что Stiko в ближайшее время выпустит рекомендацию по этому вопросу.

Ранее несколько фармацевтических компаний, в числе которых Moderna и немецкая BioNTech, заявили о намерении произвести вакцину, более эффективную против штамма «Омикрон». Мертенс отметил, что Stiko ожидает клинических данных от этих компаний о новых вакцинах.

Вместе с тем, отмечает издание, нерешительность в отношении вакцин в Германии остаётся значительной. На сегодняшний день около 74% немцев получили по меньшей мере две дозы вакцины, что существенно ниже, чем в других европейских странах, таких как Франция и Испания. Различные политики, в том числе министр здравоохранения Карл Лаутербах, неоднократно заявляли, что главным приоритетом для правительства является увеличение числа вакцинированных.