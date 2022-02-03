Берлин, , 19:40 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время отправится в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передаёт 3 февраля агентство Deutsche Welle.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

«Это планируется в скорейшие сроки», — сообщил Шольц общественному вещателю ZDF.

Отмечается, что визит, скорее всего, состоится после поездки канцлера ФРГ в Вашингтон, где на 7 февраля запланированы его переговоры с президентом США Джо Байденом.

В ходе интервью Шольц не дал ответа на вопрос о том, когда он в последний раз общался с Путиным по телефону, отметив только, что, «конечно, разговаривал с президентом России». Согласно официальным пресс-релизам, с момента вступления в должность канцлер ФРГ провёл только один телефонный разговор с российским лидером.

Информация о визите Шольца в Москву появилась на фоне растущей критики мягкой позиции Германии в ситуации напряжённости между Россией и НАТО из-за Украины.

Рассуждая на эту тему, Шольц отметил, что союзники вправе рассматривать ФРГ как ненадёжного партнера, но при этом указал на вклад Германии в усилия НАТО по сдерживанию России и напомнил, что за последние несколько лет Берлин предоставил Киеву помощь на общую сумму около двух миллиардов евро.