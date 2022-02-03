Берлин, , 19:10 — REGNUM Постоянная комиссия по вакцинации Германии (Stiko) рекомендовала применение вакцины от коронавируса Novavax на основе белка в качестве первой прививки для взрослых, при этом бустерные прививки рекомендовано осуществлять мРНК-вакцинами. Об этом сообщает 3 февраля немецкое агентство Deutsche Welle.

Германия Petra B. Fritz

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«Stiko рекомендовала вакцинацию взрослых двумя дозами Novavax с интервалом не менее трех недель», — говорится в заявлении.

Вакцина на основе белка использует более традиционную технологию, чем вакцины с матричной РНК (мРНК), которые оказались наиболее эффективными во время пандемии, и специалисты надеются, что препарат Novavax будет пользоваться спросом у скептиков.

Около 74% людей в Германии уже получили по меньшей мере две прививки от COVID-19. Правительство надеется увеличить этот показатель до 90%.

Использование вакцины Novavax было впервые одобрено в Индонезии. Позднее регулирующий орган Европейского союза по лекарственным средствам также одобрил вакцины на основе белка.

Ранее на неделе компания Novavax подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей вакцины в США. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, эффективность этой вакцины против тяжёлой формы заболевания составляет около 90%.