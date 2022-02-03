Москва, , 18:58 — REGNUM Курс рубля является заниженным, но не настолько, как показывает «индекс бигмака», согласно которому российская валюта является самой недооцененной в мире. Об этом 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению эксперта, на курс рубля негативно влияют политические факторы, включая международные отношения. Без этого давления, один доллар вполне бы мог стоить в диапазоне 60−65 рублей.

«Неоцененность эта вовсе не такая, как показывает «индекс бигмака». Вот что я хочу почеркнуть. Она совершенно не такова. Рубль недооценен гораздо меньше. В принципе, если бы внешнеполитическая ситуация бала хорошая, если бы экономическая конъектура была положительной и все было ровно и гладко, доллар мог бы стоить 60−65 рублей и российская экономика при этом могла бы еще и расти», — сказал Колташов.