Москва, 3 февраля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Курс рубля является заниженным, но не настолько, как показывает «индекс бигмака», согласно которому российская валюта является самой недооцененной в мире. Об этом 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По мнению эксперта, на курс рубля негативно влияют политические факторы, включая международные отношения. Без этого давления, один доллар вполне бы мог стоить в диапазоне 60−65 рублей.

«Неоцененность эта вовсе не такая, как показывает «индекс бигмака». Вот что я хочу почеркнуть. Она совершенно не такова. Рубль недооценен гораздо меньше. В принципе, если бы внешнеполитическая ситуация бала хорошая, если бы экономическая конъектура была положительной и все было ровно и гладко, доллар мог бы стоить 60−65 рублей и российская экономика при этом могла бы еще и расти», — сказал Колташов.