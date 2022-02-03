Лос-Анджелес, США, , 18:51 — REGNUM Предприниматель Картер Реум рассказал, что хотел бы изменить в своей супруге, модели Пэрис Хилтон. Об этом 3 февраля пишет E!

Пэрис Хилтон Скриншот с YouTube

Как отмечает Реум, его жена не организованная. «Ты менее организованная, чем мне бы хотелось. Я просто виню в этом твою изобретательность. Но могло быть и хуже», — сказал он, обращаясь к Хилтон. На это модель ответила, что Реум напоминает ей сестру: «Ты немного властный. Ты злишься на меня, когда я опаздываю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года Пэрис Хилтон вышла замуж за Картера Реума. Для 40-летней модели брак стал первым.

Читайте ранее в этом сюжете: Пэрис Хилтон вышла замуж