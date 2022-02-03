Лос-Анджелес, США, 3 февраля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Предприниматель Картер Реум рассказал, что хотел бы изменить в своей супруге, модели Пэрис Хилтон. Об этом 3 февраля пишет E!

Скриншот с YouTube Пэрис Хилтон

Как отмечает Реум, его жена не организованная. «Ты менее организованная, чем мне бы хотелось. Я просто виню в этом твою изобретательность. Но могло быть и хуже», — сказал он, обращаясь к Хилтон. На это модель ответила, что Реум напоминает ей сестру: «Ты немного властный. Ты злишься на меня, когда я опаздываю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года Пэрис Хилтон вышла замуж за Картера Реума. Для 40-летней модели брак стал первым.