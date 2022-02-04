Белград, , 02:12 — REGNUM Сербия готова к продлению диалога о «нормализации отношений» с сепаратистским Косово и достижению компромиссного решения, которое будет приемлемым для обеих сторон. Об этом 4 февраля в Белграде заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович во время встречи с посредником ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и спецпредставителем США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром.

Никола Селакович Mfa.gov.rs

Селакович напомнил, что Белград выполнил почти все обязательства по отношению к Приштине, в то время как албанская сторона за девять лет с момента подписания Брюссельского соглашения не выполнила его главную часть — не сформировала Сообщество сербских муниципалитетов.

Селакович поблагодарил Лайчака и Эскобара за их личный вклад в переговоры между Белградом и Приштиной. При этом он подчеркнул, что Приштина своими односторонними шагами пытается обессмыслить диалог и дестабилизировать регион.

Селакович также указал на необходимость организации предстоящих парламентских и президентских выборов в Сербии на территории Косово и Метохии. Он напомнил, что уже два десятилетия выборы, которые организовал Белград, проводились в южном крае при содействии ОБСЕ.

Напомним, что ранее движение сербов Косово и Метохии «Отечество» обвинило действующие сербские власти в том, что они фактически лишили сербское население Косово возможности голосовать на выборах в Сербии. Так как многие сербы, проживающие в Косово, не имеют паспортов, которые выдают сепаратистские органы власти в Приштине, это значит, что они полностью лишены права голосовать как на сепаратистских выборах, так и на выборах в органы власти Сербии.