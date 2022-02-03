Руководство DW заявило об абсурдности ответных мер России на запрет RT DE
Берлин, 3 февраля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Решение Москвы остановить вещание Deutsche Welle в России руководство телерадиокомпании считает абсурдным, говорится в опубликованном 3 февраля заявлении гендиректора DW Петера Лимбурга.
Комментируя заявление МИД России о том, что в ответ на запрет в Германии вещания RT DE вещание DW запретят в РФ, Лимбург сказал, что российская реакция «чрезмерна» и «не поддаётся объяснению».
Сказав, что таким образом со СМИ «поступаю только в автократиях», гендиректор германской телерадиокомпании заявил:
Он добавил, что пока официального уведомления с требованием прекращения вещания DW не получало, так что работа офиса телерадиокомпании в Москве продолжается. Лимбург заверил, что вещание в России телеканал продолжит в любом случае.