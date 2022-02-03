Берлин, 3 февраля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Решение Москвы остановить вещание Deutsche Welle в России руководство телерадиокомпании считает абсурдным, говорится в опубликованном 3 февраля заявлении гендиректора DW Петера Лимбурга.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Плохой игрок

Комментируя заявление МИД России о том, что в ответ на запрет в Германии вещания RT DE вещание DW запретят в РФ, Лимбург сказал, что российская реакция «чрезмерна» и «не поддаётся объяснению».

Сказав, что таким образом со СМИ «поступаю только в автократиях», гендиректор германской телерадиокомпании заявил:

«Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции правительства России и сделаем юридические шаги, чтобы оспорить объявленные меры».

Он добавил, что пока официального уведомления с требованием прекращения вещания DW не получало, так что работа офиса телерадиокомпании в Москве продолжается. Лимбург заверил, что вещание в России телеканал продолжит в любом случае.