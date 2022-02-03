Москва, , 19:00 — REGNUM Наряду с недооцененностью рубля, следует отмечать переоцененность доллара. Об этом 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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Комментируя новость о том, что рубль признан самой недооценённой валютой в мире с учётом так называемого «индекса бигмака» — допущения о том, что некий товар должен стоить одинаково во всём мире, экономист призвал относиться к такому рейтингу с долей скепсиса.

«Мы действительно имеем недооцененность рубля. Но вместе с тем мы имеем и переоцененность доллара. И следует это не из «индекса бигмака». «Индекс бигмака» — это способ обсуждать проблемы. Недооцененность курса российской валюты понятна из цен на нефть. Рубль серьезно недооценён. При ценах на нефть в районах 80 долларов за баррель доллар мог бы стоить и 65 и 60 рублей. Но рубль находится под двояким давлением. В последнее время сильное давление на курс рубля оказывает международная обстановка», — сказал Колташов.

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