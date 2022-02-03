Вашингтон, , 18:44 — REGNUM Актриса Лейтон Мистер исполнит главную роль в фильме The Weekend Away («Поездка на выходные») от Netflix. Об этом 3 февраля пишет E!

Лейтон Мистер Скриншот видео на YouTube

По данным СМИ, вместе с Мистер в психологическом триллере сыграет Кристина Вульф, а также Зиад Бакри. Премьера фильма запланирована на 3 марта 2022 года.

Добавим, что фильм The Weekend Away снят по одноимённому роману Сары Алдерсон. По сюжету, женщину обвиняют в убийстве её лучшей подруги во время отдыха на выходных в Хорватии. Пытаясь очистить своё имя, она узнает горькую правду.

ИА REGNUM напоминает, что Лейтон Мистер стала известна благодаря сериалу «Сплетница», который транслировался с 2007 по 2012 год. Она сыграла старшеклассницу Блэр Улдорф.

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