Москва, 4 февраля, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Союз между Британией, Украиной, Польшей и Турцией маловероятен. Об этом 3 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Активность англосаксы всегда проявляют и приветствуют там, где есть возможность хоть чем-то да навредить России. Но играть первую скрипку в этой конфронтации они явно не будут», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Польша выступает не столько в качестве самостоятельного государства, сколько в качестве клиента США. «Об этом свидетельствует даже лизоблюдское решение назвать один из военных объектов на своей территории именем Дональда Трампа (предложение Анджея Дуды)», — подчеркнул эксперт.

По мнению Артамонова, подобные геополитические конструкции эфемерны. В эвентуальном союзе Украины, Британии, Польши и, возможно, Турции нет лидера и недостаточно ресурсов.

Напомним, что ранее в Киеве заявили о переносе создания создания союза с Британией и Польшей.