Тамбов, , 18:41 — REGNUM Жителя Тамбовской области приговорили к восьми годам лишения свободы по уголовному делу о преступлениях террористического характера. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Интернет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тамбовчанин был активным сторонником идеологии нацизма и испытывал ненависть в отношении лиц неславянской внешности. В 2020 году он решил совершить взрыв. В интернете он изучил инструкции, литературу и видеозаписи о способах изготовления взрывчатки в домашних условиях. Для «тренировки» он неоднократно изготавливал самодельные взрывные устройства, которые приводил в действие в безлюдных местах. Добивших устроившего его результата, мужчина решил подорвать здание одного из студенческих общежитий Тамбова. 21 декабря 2020 года он приступил к незаконному изготовлению самодельного взрывного устройства, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Мужчину признали виновным по статьям «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и незаконные перевозка и ношение взрывных устройств».