Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Возможность закрыть больничный лист дистанционно с 4 февраля появится у жителей Санкт-Петербурга. Об это этом 3 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

В поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

Удалённая процедура закрытия больничного в медицинских учреждениях Петербурга позволит снизить нагрузку на работников поликлиник и риск возникновения новых заболеваний COVID-19. Такое поручение было дано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым после сегодняшних проверок медучреждений Пушкинского района, в ходе которых глава города узнал о существующих проблемах с приёмом пациентов.

«Я обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой ускорить подготовку нормативно закрепленного разрешения на выдачу больничного листа без очного осмотра пациентов, а только с использованием дистанционных технологий», — сообщил Александр Беглов.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день в России нет базы для дистанционного оформления больничного листа. Поэтому в Петербурге на удаленной основе пока будут только закрывать медицинские документы, так как это можно сделать и без личного присутствия больного. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что меры по внедрению общей системы работы с больничным листом заочно будут приняты уже на этой неделе.

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Для того, чтобы больничный лист пациента был закрыт, необходимо обратиться по номеру 122 или через портал «Здоровье петербуржца». Служба «122» сможет принять первых абонентов с таким запросом с самого утра, а портал заработает в необходимом формате лишь вечером 4 февраля.

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