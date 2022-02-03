Киев, 3 февраля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Украина и Турция подписали документы о расширении производства турецких беспилотников Bayraktar на украинской территории, заявил 3 февраля украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров в Киеве с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Сегодня подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании Bayraktar в Украине. Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины», — сказал Зеленский.

Напомним, Эрдоган прибыл с визитом в Киев 3 февраля. Встреча с Зеленским продолжалась более трёх часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Алексей Резников анонсировал подписание рамочного соглашения с Турцией о строительстве завода по производству БПЛА.