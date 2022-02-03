Лондон, , 18:36 — REGNUM Британское отделение звукозаписывающей компании Warner Records объявило в социальных сетях о заключении контракта с певицей Ли-Энн Пиннок из поп-группы Little Mix. Об этом стало известно 2 февраля в Instagram-аккаунте лейбла.

Снимок экрана 2022-02-03 в 18.35.00 Скриншот с The Line Of Best Fit

Ли-Энн Пиннок стала второй участницей Little Mix, объявившей о заключении сольного контракта. Ранее бывшая участница группы Джеси Нельсон подписала контракт с Polydor Records в мае прошлого года.

https://www.instagram.com/p/CZe_UCjKutf/

Warner Records написали в своих социальных сетях: «Рады приветствовать Ли-Энн Пиннок в семье Warner Records!» В ответ на это Пиннок написала: «Я в восторге от того, что будет дальше».

В этом году Little Mix претендуют на две премии BRIT Awards, включая номинации «Лучшая группа» и «Международная песня года» за совместную работу с группой Galantis и французским диджеем Дэвидом Гетта Heartbreak Anthem.

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