Лима, , 18:46 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо 3 февраля высказался в поддержку законопроекта об увеличении вносов в Социальный компенсационный фонд электроэнергии (FOSE), который позволит сократить тарифы на электроэнергию для домашних хозяйств.

Тарифы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект вызвал оживленные дебаты на парламентском заседании 1 февраля, к ним присоединились 104 депутата Конгресса, тем не менее он был отклонен.

На следующий день, 2 февраля, законопроект набрал уже 110 голосов и получил одобрение парламента.

Кастильо на своей странице в социальной сети Twitter поздравил Конгресс с одобрением законопроекта и отметил, что он выгоден для семейных экономик в условиях возросших потребностей в электроэнергии.

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