Бишкек, , 18:31 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии Арзыбек Кожошев встретился с местными предпринимателями, экспортирующими киргизстанскую продукцию в страны Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики сегодня, 3 февраля.

Флаги стран-участниц ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Бизнесмены пожаловались высокопоставленному чиновнику на проблемы, возникающие из-за неофициальных ограничений, введённых Казахстаном в отношении транзитных грузов, следующих из Киргизии в Россию.

По их словам, задержки транзитных грузов на границе с Казахстаном происходят практически на постоянной основе. Сроки досмотра машин доходят до 10 дней и более, при этом отмечены факты порчи товара, так как швейные изделия казахские пограничники просто выбрасывают на землю, в результате чего те теряют товарный вид.

«Многие предприятия легкой промышленности производят продукцию на основе контрактов с сетевыми магазинами в России, и следует учесть, что швейная продукция имеет сезонный характер, задержка даже на одну неделю снижает спрос на основных рынках сбыта. Вместе с тем, заказчики налагают штрафные санкции на поставщиков за несвоевременное выполнение договорных обязательств. Также имеются риски потерять наработанные годами контракты», — посетовали экспортёры.

Предприниматели подчеркнули, что ужесточение мер по досмотру транзитных грузов, проходящих через казахскую территорию — это несоблюдение Казахстаном международных правил торговли, недобросовестная конкуренция и нарушение принципов свободы перемещения товаров в рамках ЕАЭС.

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