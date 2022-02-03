Салехард, 3 февраля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. На Ямале за полторы недели волонтёры развезли 2500 наборов лекарств пациентам с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Vk.com/volmedic_yanao Волонтёры Ямала готовы к доставке новогодних подарков

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Абсолютный лидер по количеству доставленных наборов — город Ноябрьск, где волонтёры развезли 1400 пакетов с медикаментами.

На Ямале в числе волонтёров, помогающим медикам в сложный период пятой ковидной волны — «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», участники движений и организаций «Российский Красный Крест», «Лиза Алерт», а также неравнодушные ямальцы. Всего — более 1300 человек.

Отмечается, что пациентам с COVID-19 добровольцы помогут доставить продукты и погулять с домашними животными. Заявку можно оставить по единому федеральному номеру 8−800−200−34−11.