Миасс, Челябинская область, , 18:29 — REGNUM В Челябинской области на озере Большой Еланчик внезапно скончался 65-летний мужчина. Об этом сообщает региональная Поисково-спасательная служба.

Лёд



Трагедия произошла 2 февраля. Житель Челябинска находился на рыбалке и в этот момент ему стало плохо. Друг пришёл ему на помощь, но попытки привести человека в чувство не дали результатов.

Спасатели констатировали смерть мужчины. На снегоходе его тело транспортировали со льда озера к берегу и там передали родственникам.