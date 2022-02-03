Миасс, Челябинская область, 3 февраля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Челябинской области на озере Большой Еланчик внезапно скончался 65-летний мужчина. Об этом сообщает региональная Поисково-спасательная служба.

Лёд

Трагедия произошла 2 февраля. Житель Челябинска находился на рыбалке и в этот момент ему стало плохо. Друг пришёл ему на помощь, но попытки привести человека в чувство не дали результатов.

Спасатели констатировали смерть мужчины. На снегоходе его тело транспортировали со льда озера к берегу и там передали родственникам.