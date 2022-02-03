Киев, 3 февраля 2022, 18:29 — REGNUM Соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной подписано 3 февраля в Киеве, передаёт «112 Украина».
Документ подписали украинский премьер-министр Денис Шмыгаль и турецкий министр торговли Мехмет Муш.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве с визитом находится турецкая делегация, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
3 февраля состоялись переговоры Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским, после которых они дали совместную пресс-конференцию.
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