Киев, 3 февраля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной подписано 3 февраля в Киеве, передаёт «112 Украина».

President.gov.ua Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский

Документ подписали украинский премьер-министр Денис Шмыгаль и турецкий министр торговли Мехмет Муш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве с визитом находится турецкая делегация, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

3 февраля состоялись переговоры Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским, после которых они дали совместную пресс-конференцию.