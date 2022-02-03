Нижний Новгород, , 18:28 — REGNUM Совместные проверки огнестрельного оружия у населения организовали сотрудники Росгвардии и МВД России по Нижегородской области. За январь 2022 года количество проверок превысило 16,5 тысяч. Без нарушений не обошлось. Об этом 3 февраля написали нижегородские СМИ.

Пневматический пистолет Hustvedt

По данным издания НИА «Нижний Новгород», правоохранители «выявили более 390 нарушений правил оборота оружия».

«В результате проверок было изъято изъято 412 единиц различного вида гражданского оружия и более полутора тысяч патронов к нему. Кроме того, силовики изъяли из незаконного оборота три единицы огнестрельного оружия. За незаконное хранение оружия было возбуждено шесть уголовных дел», — уточнили в пресс-службе нижегородского Управления Росгвардии.