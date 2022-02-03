Нижний Новгород, 3 февраля 2022, 18:28 — REGNUM Совместные проверки огнестрельного оружия у населения организовали сотрудники Росгвардии и МВД России по Нижегородской области. За январь 2022 года количество проверок превысило 16,5 тысяч. Без нарушений не обошлось. Об этом 3 февраля написали нижегородские СМИ.
По данным издания НИА «Нижний Новгород», правоохранители «выявили более 390 нарушений правил оборота оружия».
«В результате проверок было изъято изъято 412 единиц различного вида гражданского оружия и более полутора тысяч патронов к нему. Кроме того, силовики изъяли из незаконного оборота три единицы огнестрельного оружия. За незаконное хранение оружия было возбуждено шесть уголовных дел», — уточнили в пресс-службе нижегородского Управления Росгвардии.