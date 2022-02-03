Ярославль, , 18:28 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев намерен направить дополнительные доходы бюджета на решение социальных вопросов. Об этом сообщает правительство области.

Михаил Евраев Yarregion.ru

Исполнение бюджета региона обсуждали на пленарном заседании правительства. В 2021 году областной бюджет исполнен с профицитом в 4,3 миллиарда рублей. Как считают в областном депфине, этому способствовал выход экономики на допандемийный уровень и дополнительное финансирование из федерального бюджета.

«Проведена системная работа по оздоровлению бюджетной системы Ярославской области. По итогам года нам удалось не только выполнить все социальные обязательства региона, снизить уровень рыночного долга региона в два раза, но и значительно усилить курс на развитие по всем отраслям», — заявил Михаил Евраев.

Дополнительно поступившие доходы потратят уже в 2022 году, соответствующие поправки будут внесены в закон об областном бюджете. Уже известно, что 300 миллионов рублей пойдет на подсветку зданий в историческом центре Ярославля. 48 млн рублей предложено направить на приобретение расходных материалов для контроля уровня глюкозы в крови у детей с сахарным диабетом.

«Ко мне ранее неоднократно обращались родители детей с диабетом, важно было найти возможность им эту помощь оказать», — подчеркнул врио губернатора.

По 1 млн рублей для семи сельских районов области предусмотрено на улучшение условий пребывания и обучения в школах. Деньги поступят в Ярославский, Большесельский, Брейтовский, Некоузский, Некрасовский, Рыбинский и Борисоглебский районы. Выделят финансирование на ремонт бани в Пошехонье, а также на решение ряда других проблем, о которых главу региона информировали депутаты различных фракций областной думы.