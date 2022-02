Монреаль, Канада, , 18:22 — REGNUM Канадский электронный дуэт Blue Hawaii представил новую песню My Bestfriend's House, заглавный трек с их будущего мини-альбома, который должен выйти в конце февраля 2022 года. Об этом 3 февраля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Электронный дуэт Blue Hawaii Скриншот с портала The Line Of Best Fit

My Bestfriend's House — это третий сингл одноименного мини-альбома Blue Hawaii, после предыдущих Butterfly и L.O.V.E.

Работа над My Bestfriend's House началась, когда дуэт, состоящий из Рафаэля Стэнделл-Престона и Агор Коуэн, воссоединился после года разлуки, чтобы закончить запись даунтемпо полноформатника, но после локдауна дуэт решил поработать над другим проектом, который по своему звучанию должен напомнить предыдущий мини-альбом Under 1 House.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-группа Янга Crosby, Stills & Nash хочет удалить свою музыку из Spotify

Читайте развитие сюжета: Blue Hawaii поделились новым синглом Butterfly