Махачкала, , 18:20 — REGNUM Жителя Дагестана задержали на КПП «Кочубей» в Тарумовском районе при попытке нелегального провоза 1,3 тонны рыбы осетровых пород. Мужчина оборудовал тайник в своем транспортном средстве, в котором были обнаружены 458 туш рыб, сообщили 3 февраля в пресс-службе Временной оперативной группировки органов внутренних дел.

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Спецоперация была проведена совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России в рамках проведения оперативных мероприятий. Против задержанного было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте водных биологических ресурсов. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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