Челябинск, 3 февраля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В Челябинской области детей с сахарным диабетом первого типа будут бесплатно обеспечивать системами непрерывного мониторинга. Об этом сообщили журналистам в региональном минздраве.

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Все расходы понесёт областной бюджет.

Всего в регионе насчитывается 1017 таких детей. Каждый из них обеспечивается необходимыми лекарствами и находится на учёте у детских эндокринологов.