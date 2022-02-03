В Челябинской области детей-диабетиков возьмут на непрерывный мониторинг
Челябинск, 3 февраля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В Челябинской области детей с сахарным диабетом первого типа будут бесплатно обеспечивать системами непрерывного мониторинга. Об этом сообщили журналистам в региональном минздраве.
Doctordiabet.ru
Детский диабет
Все расходы понесёт областной бюджет.
Всего в регионе насчитывается 1017 таких детей. Каждый из них обеспечивается необходимыми лекарствами и находится на учёте у детских эндокринологов.