Сеул, , 18:19 — REGNUM Солист группы BTS Чимин высказался о своём состоянии здоровья. Об этом 3 февраля пишет Billboard.

Южнокорейская группа BTS Jordan Strauss

По словам Чимина, его скоро выпишут из больницы. «Я иду на поправку и слежу за собой — ем все три приема пищи. Пожалуйста, подождите немного. Я скоро поправлюсь и выйду», — попросил он своих поклонников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чимин обратился в больницу с жалобой на боли в животе и горле. Врачи удалили у артиста аппендикс, а также обнаружили коронавирус.

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