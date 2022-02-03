Сеул, 3 февраля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Солист группы BTS Чимин высказался о своём состоянии здоровья. Об этом 3 февраля пишет Billboard.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

По словам Чимина, его скоро выпишут из больницы. «Я иду на поправку и слежу за собой — ем все три приема пищи. Пожалуйста, подождите немного. Я скоро поправлюсь и выйду», — попросил он своих поклонников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чимин обратился в больницу с жалобой на боли в животе и горле. Врачи удалили у артиста аппендикс, а также обнаружили коронавирус.