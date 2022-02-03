Лима, 3 февраля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Председатель Конгресса Перу Мария дель Кармен Альва 2 февраля повторно заявила о том, что она выступает против созыва национальной учредительной ассамблеи для принятия новой Конституции.

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Как сообщает перуанское СМИ Larepublica, Альва подчеркнула, что для внесения изменения в Конституцию достаточно Конгресса, и всенародное обсуждение проекта Основного закона не необходимо.

«Нам не нужно учредительное собрание. Мы уже обсудили и объяснили это на всех языках. Конституция обсуждается в Конгрессе, нам не нужно учредительное собрание», — заявила конгрессмен Народного действия (АП).

Тем не менее, решение вопроса о созыве учредительного собрания находится в ведении конституционной комиссии Конгресса под председательством Патрисии Хуарес.

Партия «Вместе за Перу» 1 февраля представила через своего конгрессмена Сигрид Басан проект конституционной реформы, согласно которому лица, осужденные или подвергаемые судебному преследованию за терроризм, торговлю влиянием, взяточничество, незаконное обогащение и отмывание денег, не смогут баллотироваться в президенты.

2 февраля срок действия Конгресса Перу был продлен до понедельника, 28 февраля.