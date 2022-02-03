Колпино, Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM В Смольном определились с местом под строительство нового корпуса главного инфекционного стационара Санкт-Петербурга — клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина. Филиал больницы появится в Колпино. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе городского правительства.

Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина на Пискарёвском проспекте Санкт-Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

Строительство будет вестись в рамках концессионного соглашения. На рабочем совещании в Смольном губернатор Александр Беглов и президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин подписали дорожную карту по строительству южной площадки инфекционной больницы.

«Стационар, рассчитанный на 770 коек, разместится в Колпино на пересечении улиц Севастьянова и Георгия Водопьянова», — уточнили в Смольном.

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