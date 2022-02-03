Загреб, 3 февраля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Инициатива хорватской оппозиции об отставке министра территориального планирования, строительства и госсобственности Дарко Хорвата не получила одобрения правительства республики, сообщил 3 февраля он журналистам.

Отставка

Он пояснил, что на заседании правительства предложение оппозиции было отклонено: инициатива по вынесению Хорвату вотума недоверия провалилась. Чиновник добавил, что отставки сейчас никому не нужны.

Напомним, оппозиция предъявила Хорвату претензии в том, что его ведомство плохо работает над восстановлением инфраструктуры пострадавших от землетрясений 2020 года регионов республики.