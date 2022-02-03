Москва, , 18:15 — REGNUM Решение относительно работы немецкого телеканала Deutsche Welle в России заставит задуматься о последствиях, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Вячеслав Никонов Old.minsvyaz.ru

«В борьбе за свободу слова не может быть улицы с односторонним движением. Такой наш шаг если не остановит запреты на свободу наших СМИ, то заставит задуматься о последствиях подобных запретов», — рассуждает Никонов в телеграм-канале.

Он напомнил, слова главы МИД России Сергея Лаврова, что прекращение вещания RT DE — случай вопиющий и ответные меры последуют.

«Они и последовали, ожидаемо жесткие и симметричные», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Москва намерена закрыть коррпункт DW в России, аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро этого СМИ, запретить спутниковое и иное вещание DW в России.

Также Москвой будет рассмотрен вопрос о признании Deutsche Welle иностранным СМИ, выполняющим в России функции иностранного агента.

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