Ханты-Мансийск, , 18:15 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) полицейские изъяли 850 литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Контрафактный алкоголь Цитата из к/ф. Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР

Установлено, что 38-летний вартовчанин хранил более 850 литров спиртосодержащей продукции в гаражном боксе по улице Индустриальная с целью сбыта. Документов, подтверждающих легальность спиртного, сотрудникам полиции он не предоставил.

При обыске изъято 69 пятилитровых пластиковых бутылок немаркированной водки и коньяка на более чем 300 тысяч рублей. По признанию мужчины, нелегальный алкоголь он привёз из Санкт-Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Владельцу спиртного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в в Тюмени в новогодние праздники девять человек насмерть отравились поддельной водкой «Родники Сибири» с метанолом. По аналогичной причине скончались 12 человек в Кондинском и Октябрьском посёлках ХМАО.

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