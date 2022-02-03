Белово, Кемеровская область, 3 февраля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Российский политолог и публицист Павел Пряников опубликовал колонку в «Независимой газете», в которой критикует решение властей о задержании Михаила Федяева, совладельца шахты «Листвяжная», в результате аварии на которой в ноябре 2021 года погиб 51 человек.

Wikipedia.org Михаил Федяев

По мнению Пряникова, самым действенным наказанием для крупных бизнесменов в таких случаях является материальная ответственность. Но, в отличие от реакции на другие громкие катастрофы (разлив нефти под Норильском, пожар в ТРК «Зимняя вишня»), власти выбрали заключение под стражу.

«Когда в «Шереметьево» произошла трагедия с самолётом «Сухой Суперджет» и погиб 41 человек, обвинение было предъявлено только командиру воздушного судна. А ведь могли бы через неделю после трагедии посадить главу ВЭБ, который входит в капитал «Сухого». В этот же капитал входит Росимущество. Но никого ведь из контролирующих акционеров не посадили. Что, глава ВЭБ Игорь Шувалов должен был лезть в двигатель самолёта и проверять его? Следствием же почему-то предполагается, что Михаил Федяев обязан был каждый день залезать в шахту «Листвяжная» и лично проверять там датчики на содержание газов. Вот и дали бы Федяеву кроме нахождения на воле искупить содеянное деньгами. Пусть «вылизывает» весь город Белово, где находится «Листвяжная». Строит там дома и инфраструктуру, новое жильё для простых людей. Пусть годами пашет там. Его деньги нужны не в тюрьме, а на воле».

Политолог считает, что позиция властей в этой ситуации «устрашает крупных бизнесменов страны».

«Федяев ведь был плоть от плоти всех уровней власти, особенно региональной, — отметил он. — У него были большие вливания в региональные фонды. В отличие от принятого в среде крупного бизнеса образа жизни на два-три дома за границей, Федяев 95 процентов времени проводил в Кузбассе. И, в отличие от этого круга «московских олигархов», он не собирался бежать из России на запад. Хотя такая возможность у него была — почти месяц от момента трагедии на шахте до его ареста. Подавляющее большинство олигархов в этой ситуации так и сделали бы. У немногих крупных бизнесменов России из регионов, чей образ жизни схож с Федяевым, невольно возникает мысль: а что я тут делаю? Ведь и со мной, случись что-то подобное, могут поступить также. Так не лучше ли смотаться в Лондон, Дубай или Флориду, и оттуда дистанционно руководить бизнесом (что и делают уже многие)».

«Всю эту картинку нужно видеть в масштабе другого, более масштабного полотна — на котором изображена новая и очень тревожная действительность. И главные действующие лица на нём — акционеры компаний, которые теперь несут вину за техногенные катастрофы в России», — заключает автор колонки.