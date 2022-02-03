Минск, 3 февраля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. «Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано не просто блестяще, а есть еще возможности по дополнительному приему техники», — констатировал 3 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу, обсуждая в Минске с Александром Лукашенко подготовку к начинающимся в Белоруссии российско-белорусским учениям «Союзная решимость — 2022».

Mil.ru Сергей Шойгу

Читайте в новостях: Лукашенко на встрече с Шойгу рассказал о цели учений Белоруссии и России

Шойгу обратил внимание на завершение переброски в Белоруссию больших группировок войск с техникой из восточной части России (почти на 10 тыс км) к западным границам Союзного государства на период учений «Союзная решимость — 2022». Во время учений «Восток-2022» войска будут сконцентрированы на восточных рубежах, отметил министр, сказав: «По вашему решению министерство обороны, Вооруженные силы Белоруссии будут участвовать в этих учениях, большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тыс. км перебраться туда».

Реакция Запада:НАТО: РФ не разворачивала столько сил в Белоруссии со времён холодной войны

В свою очередь Лукашенко отметил успешную реализацию операции по переброске в Казахстан миротворческих сил ОДКБ, констатировав: «Пройдет время — в учебники запишут. Это была блестящая операция».

Ранее на эту тему: Казахстан и Белоруссия: разные дороги к одному обрыву

Шойгу обратил внимание Лукашенко на то, что учения организованы с учётом обстоятельств, сказав: «Вы правильно отметили, что январь заставил нас начать эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше: это был Казахстан. Конечно, благодаря оперативной работе президентов: и Вас, и Владимира Владимировича (Путина, президента России. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии), ваших коллег по ОДКБ — эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки и, как сегодня уже показывает жизнь, очень своевременно».

Всего же, по словам Шойгу, военнослужащие Белоруссии и России проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, включая учения «Восток-2022». Он также отметил, что создание совместных российско-белорусских военных учебных центров задумывались для того, чтобы военнослужащие Белоруссии и России вместе летали, охраняли рубежи, воздушное пространство, а также чтобы союзная система ПВО могла «показывать свою эффективность, в том числе и тем, кому это надо показывать».

Читайте новости сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия